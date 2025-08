West Nile in Lombardia Codacons denuncia la Regione | gestione inadeguata E chiede di potenziare la lotta contro il virus

Milano, 1 agosto 2025 - "Due nuovi casi di infezione da West Nile Virus sono stati confermati in Lombardia: colpite due donne, una 38enne residente a Milano e una 66enne ricoverata a Pavia. Mentre la Regione parla di una situazione ‚Äúsotto controllo‚ÄĚ, aumentano i segnali di diffusione del virus sul territorio, con zanzare infette gi√† individuate in numerose province lombarde, tra cui Milano, Lodi, Lecco, Pavia e Varese". Cos√¨ un comunicato del Codacons. Sprechi nella gestione?. "Non si pu√≤ pi√Ļ parlare di emergenze episodiche ‚Äď si legge nel comunicato dell'associazione ‚Äď ma di un fenomeno ormai strutturale e prevedibile, rispetto al quale le contromisure attuate appaiono inadeguate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - West Nile in Lombardia, Codacons denuncia la Regione: gestione inadeguata. E chiede di potenziare la lotta contro il virus

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - lombardia

