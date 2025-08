West Nile arriva anche in Sicilia primo caso grave a Catania | 74enne lotta in terapia intensiva

Il West Nile Virus, un flagello che si sta rapidamente espandendo nel Sud Italia, ha raggiunto nel pieno dell’estate la Sicilia. Il 74enne di Caserta, ora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, rappresenta la prima vittima sintomatica confermata dell’isola, segnando un allarme che coinvolge non solo la sanitĂ pubblica ma anche un’intera rete di prevenzione territoriale. Febbre alta sopra i 41 gradi e diplopia acuta hanno allertato i medici che hanno subito diagnosticato il virus, rivelando la fragilitĂ del paziente, immunodepresso e vulnerabile. La diffusione del West Nile Virus, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, si manifesta in forma grave soprattutto nei soggetti debilitati, con complicazioni potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - West Nile arriva anche in Sicilia, primo caso grave a Catania: 74enne lotta in terapia intensiva

