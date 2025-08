Weah Marsiglia l’affare è ormai in dirittura d’arrivo! Le parti sono vicinissime a stringersi la mano sulla base di questa cifra | tutti i dettagli di questa cessione

Weah Marsiglia, il figlio d’arte è molto vicino a trasferirsi in Ligue 1: lo aspetta De Zerbi! L’affare si può concretizzare attorno a quella cifra: tutti i dettagli. L’ Olympique Marsiglia è pronto a chiudere un altro colpo importante per il suo reparto offensivo, puntando fortissimo su Timothy Weah. Secondo quanto riportato da TMW, le trattative tra la Juventus e l’ OM per il trasferimento del talentuoso esterno americano sembrano essere in fase decisamente avanzata: l’accordo potrebbe essere raggiunto a breve. Timothy Weah, classe 2000, dopo aver respinto una proposta concreta da parte del Nottingham Forest, ha scelto di concentrarsi sulla possibilitĂ di tornare in Francia, dove l’ Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, lo ha messo al centro del proprio progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo! Le parti sono vicinissime a stringersi la mano sulla base di questa cifra: tutti i dettagli di questa cessione

