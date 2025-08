Weah Juventus braccio di ferro con l’entourage | la cessione al Marsiglia è in stallo! Ecco cosa serve per sbloccare la situazione

Weah Juventus, braccio di ferro con l’entourage: il Marsiglia non convince, Tudor e Comolli valutano alternative e pretendono garanzie economiche. La cessione di Timothy Weah si sta trasformando in una questione tanto di principio quanto di pianificazione finanziaria. Il braccio di ferro in corso tra la Juve e l’entourage dell’esterno statunitense, attualmente nel mirino del Marsiglia, ruota attorno a un insieme di dettagli economici e strategici che rendono l’intesa più complicata del previsto. Il club francese ha formulato un’offerta che si avvicina ai 20 milioni di euro, ritenendola in linea con quanto il calciomercato Juventus aveva accettato dal Nottingham Forest in una trattativa ormai sfumata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

