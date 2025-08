Weah al Marsiglia le trattative procedono spedite | i contatti sono imperterriti ma manca sempre questo! Ultimissime

Weah al Marsiglia, le operazioni stanno andando avanti spedite! I contatti sono imperterriti, ma manca sempre questo dettaglio per chiudere l’affare. L’ Olympique Marsiglia non molla la presa su Timothy Weah e continua a spingere per portare l’attaccante statunitense alla corte di Roberto De Zerbi. Come riferito da Fabrizio Romano su X, i colloqui tra Marsiglia e Juventus sono ancora in corso e le trattative non si sono fermate nonostante i tentativi del club francese di raggiungere un accordo. Il giocatore, che ha giĂ espresso chiaramente la sua preferenza per il Marsiglia, ha rifiutato altre opzioni di mercato, tra cui il trasferimento al Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah al Marsiglia, le trattative procedono spedite: i contatti sono imperterriti, ma manca sempre questo! Ultimissime

