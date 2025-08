Vuelta a Burgos 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X Corsa adatta a molti occhio all’ultima frazione

Archiviato il secondo Grande Giro della stagione, ovvero il Tour de France 2025, la stagione di ciclismo su strada prosegue il suo calendario. La prossima settimana, precisamente da martedì 5 a sabato 9 agosto, si svolgerĂ infatti la Vuelta a Burgos 2025, appuntamento che da tradizione prepara alla Vuelta di Spagna. Saranno cinque gli appuntamenti della rassegna, scopriamoli nel dettaglio. VUELTA A BURGOS 2025: PERCORSO E TAPPE AI RAGGI X. Tappa 1 (05 agosto): Olmillos de SasamĂłn – Burgos (Alto del Castillo) (205 km) Come sempre la prima tappa presenta un Finale in quel di Burgos, molto esplosivo e capace di riservare sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta a Burgos 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Corsa adatta a molti, occhio all’ultima frazione

In questa notizia si parla di: vuelta - burgos - percorso - tappe

Pellizzari, ecco il piano per l’estate: San Sebastian, Burgos e Vuelta - Il 21enne marchigiano della Red Bull, sesto al Giro d’Italia, tornerà in gara il 2 agosto. Per lui all’orizzonte anche il Mondiale

Vuelta a Burgos 2025: ultimo test per Ciccone e Pellizzari dopo San Sebastian e prima della Vuelta - Messo da parte anche il Tour de France, il ciclismo internazionale pone ora la sua attenzione alla terza ed ultima corsa a tappe, la Vuelta a España 2025.

Vuelta a Burgos 2025 il percorso (Altimetrie e Planimetrie): Vai su X

Vuelta a Burgos 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Corsa adatta a molti, occhio all’ultima frazione; Vuelta a Burgos 2025, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Vuelta a Burgos 2025, il percorso (Altimetrie e Planimetrie).

Vuelta a Burgos 2025, il percorso (Altimetrie e Planimetrie) - L'articolo Vuelta a Burgos 2025, il percorso (Altimetrie e Planimetrie) è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com scrive

Vuelta 2024, tappe e percorso: altimetria e programma completo - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vuelta di Spagna 2024, tappe e percorso: il programma completo ... Da tg24.sky.it