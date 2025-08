Vuelle il raduno inizierà senza gli stranieri Ma la società spera ancora in due colpacci

Entro il fine settimana la Vuelle diramerà il programma del pre-campionato: mancano solo un paio di località da definire, in cui saranno disputate amichevoli già decise, e poi sarà ufficiale il cammino della squadra che inizia il raduno l’11 agosto e debutterà al torneo di Riccione la sera del 22 contro Forlì. A questo punto, visto che oggi il calendario sfoglia il primo giorno di agosto, è quasi impensabile che fra dieci giorni coach Leka abbia i due extra-comunitari a disposizione, pronti a sudare con il resto della truppa. Così fosse, sarebbe la prima volta nella storia che la Vuelle va ad iniziare il raduno senza gli stranieri, anche se il diesse Nicola Egidio appare fiducioso di riuscire ancora a piazzare due buone ’prese’ visto che ora in giro ci sono anche alcuni americani che hanno visto sfumare delle occasioni e si rendono disponibili per il mercato europeo a prezzi più accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

