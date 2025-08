Volley i pre-convocati dell’Italia per i Mondiali | il listone dei 25 di De Giorgi

Manca poco piĂą di un mese ai Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena nelle Filippine dal 12 al 28 settembre settembre. FefĂ© De Giorgi, CT della Nazionale Italiana, ha consegnato alla FIVB il cosiddetto “listone”, ovvero l’elenco preliminare dei 25 atleti tra cui il tecnico pugliese selezionerĂ i 14 giocatori da convocare per la rassegna iridata. La nostra Nazionale sarĂ chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa e sarĂ inizialmente impegnata nel girone con Algeria, Belgio e Ucraina prima di proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta, che incomincerĂ con gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i pre-convocati dell’Italia per i Mondiali: il listone dei 25 di De Giorgi

Bonitta guida la Nazionale egiziana verso i Mondiali di volley nelle Filippine - "I voli sono comodi. C’è un diretto Cairo-Roma, una breve sosta per la connection con Bologna e in meno di sei ore sono a casa".

Volley, Zhu Ting e Joanna Wolosz non giocheranno i Mondiali: assenze pesanti per Cina e Polonia - I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con la presenza di ben 32 Nazionali: si tratta di un record per la rassegna iridata, l’allargamento voluto della FIVB ha permesso di ampliare i confini geografici (ma non di incrementare il tasso tecnico…) e così ci saranno otto gironi da quattro compagini ciascuno.

Mondiali amatoriali di volley misto. Quarto posto per la Puma Macerata. La squadra bersagliata dalla sfortuna - Quarto posto beffardo e indigesto, ma esperienza stupenda per la Puma Volley Macerata. La compagine mista ha chiuso con la cosiddetta medaglia di legno la prima volta ai Csit World Sports Games 2025, in programma a Loutraki (Grecia).

Volley, l’Italia di Moki e Sarah è da record mondiale: alle Final Eight di Lodz saranno teste di serie - Dopo la fase finale della Volley Nations League l’appuntamento più importante, il Mondiale che si svolgerà dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia, con le azzurre inserite in girone contro ... Secondo ilgazzettino.it

Volley: Mondiali, Usa non si fermano - La Gazzetta del Mezzogiorno - Venerdì 03 Ottobre 2014, 00:00 03 Febbraio 2016, 05:46 ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it