Voli aerei sempre più turbolenze | le cause e come aumentare la sicurezza

Le cronache internazionali più recenti ci hanno consegnato un'altra vicenda di panico a bordo di un volo aereo diretto dagli Stati Uniti ad Amsterdam e soprattutto di numerosi passeggeri feriti, questa volta sono stati 25, per una fortissima turbolenza che ha costretto questi passeggeri a ricorrere alle cure ospedaliere del caso. Quali sono le cause. Sono gli stessi piloti a dirlo da ormai molto tempo ma ci sono anche i numeri delle ricerche da parte degli scienziati: rispetto al passato, questi episodi sono nettamente aumentati. Rispetto a quelle "ordinarie" segnalate anche dai più moderni radar ma anche da piloti che in precedenza hanno percorso la stessa rotta e segnalato ai colleghi di far allacciare le cinture di sicurezza ai passeggeri, ad essere in aumento sono i casi delle turbolenze "a cielo limpido" chiamate Cat (clear air turbolence) e sicuramente le più pericolose perché meno prevedibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voli aerei, sempre più turbolenze: le cause e come aumentare la sicurezza

Si chiamano Cat, clear air turbulence, in italiano turbolenze a cielo limpido. A causa del cambiamento climatico sono più diffuse, ma non possono essere previste e individuate dai radar Vai su Facebook

