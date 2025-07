' Voglio volare' dona un defibrillatore | collocato all' ingresso del Centro ' Parco verde'

Un territorio, quello di Copparo, sempre più un territorio 'cardioprotetto'. Nella mattinata di giovedì 31 luglio, infatti, è stato collocato nell'apposita teca installata all'ingresso del Centro sociale 'Parco verde' un nuovo defibrillatore semiautomatico, frutto della donazione da parte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: defibrillatore - collocato - ingresso - centro

'Voglio volare' dona un defibrillatore: collocato all'ingresso del Centro 'Parco verde'; Il cuore di Borgonovo batte forte: raccolti 6mila euro per tre defibrillatori; Città di Castello cardioprotetta: dal centro alla periferia oltre sessanta punti di primo soccorso.

Defibrillatore in piazza Dante, a Livorno è il quinto Dae telecontrollato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

In piazza Dante il 5° defibrillatore semiautomatico esterno - (defibrillatore semiautomatico esterno) telecontrollato in area pubblica e precisamente in piazza Dante, all’ingresso della stazione ferroviaria. Si legge su livornopress.it