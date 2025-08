VNL Finals Italia pronta alla semifinale | Michieletto suona la carica

Contro la Slovenia per un posto nella finalissima. Lo schiacciatore azzurro Alessandro Michieletto: “Siamo carichi, vogliamo crescere e migliorare i risultati degli anni scorsi” Vigilia intensa e carica di attesa per l’Italia del volley maschile, che domani – sabato 2 agosto alle ore 9 italiane – sfiderĂ la Slovenia nella prima semifinale della Volleyball Nations League 2025, in programma al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo (Cina). Il match sarĂ trasmesso in diretta su DAZN e VBTV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca - Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco.

LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

L’Italia guidata da capitan Giannelli va in semifinale: si gioca contro la Slovenia; Italia-Polonia 3-2, Michieletto e Bottolo: “Polonia senza titolari? Anche noi ci stiamo ritrovando ora”; Trento vince lo Scudetto 2025, Itas Trentino Campione d'Italia di Volley: battuta Civitanova 3-2 in finale · Risultati Pallavolo maschile.

VNL Finals: alla vigilia della semifinale, le parole di Michieletto - La Nazionale continua senza sosta la preparazione in vista dell’appuntamento di domani con la Slovenia, alle ore 9 italiane, con la gara trasmessa in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV. tuttosport.com scrive

VNL, Michieletto spinge l'Italia in semifinale: Cuba dimostra di essere bella tosta, ma gli azzurri vincono 3-1 - VNL, l'Italia conquista un posto tra le prime quattro superando Cuba, che nel terzo set rientra pericolosamente in partita, piegata però dalla concretezza di Michieletto ... Lo riporta sport.virgilio.it