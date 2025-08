Vlahovic Milan i rossoneri lavorano sotto traccia per portare il serbo a Milano | i contatti sono costanti ma la trattativa tarda a decollare! Il motivo

Vlahovic Milan, un fattore potrebbe complicare il passaggio del serbo in rossonero: si pensa a una formula alternativa per concludere l’affare. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere un tema caldo nel calciomercato Juve. L’ Inter non è l’unica squadra interessata al centravanti serbo. Secondo Matteo Moretto, che ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan sta lavorando sotto traccia per cercare di portare Vlahovic in rossonero. Vlahovic Milan, i rossoneri stanno valutando la situazione con attenzione. Il Milan sta monitorando la situazione con attenzione e, come confermato da Moretto, sono ormai diverse settimane che il club rossonero è in contatto costante con l’ entourage di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

