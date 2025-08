Vlahovic Juventus, il tecnico spinge per l’attaccante ma l’operazione resta difficile per costi e formula: il club rossonero valuta alternative. Il nome di Dusan Vlahovic è finito sul taccuino del Milan per rinforzare l’attacco in vista della stagione 202526. A suggerirlo sarebbe stato Massimiliano Allegri, attuale allenatore rossonero ed ex tecnico del centravanti serbo alla Juventus, che gradirebbe ritrovarlo a Milano. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Il primo ostacolo è rappresentato dal prezzo del cartellino: il mercato Juve valuta Vlahovic almeno 25 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dal club rossonero, soprattutto considerando la necessitĂ di altri investimenti nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juventus, Allegri lo vuole ma l'affare è complicato: ingaggio e cartellino frenano tutto. Cosa sta succedendo