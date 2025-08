Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, adagiata tra le dolci colline del Collio e l’altopiano carsico, si erge Gorizia, una cittĂ che porta impressa nella propria storia la complessitĂ di un territorio di frontiera. Questa affascinante localitĂ , che per decenni è stata divisa dal Muro di Gorizia, oggi rappresenta un simbolo di riconciliazione e integrazione europea, dove culture diverse si intrecciano in un mosaico di tradizioni, architetture e sapori unici. La posizione strategica di Gorizia, al crocevia tra mondo latino, germanico e slavo, ha forgiato nei secoli un’identitĂ particolare che si riflette in ogni angolo della cittĂ . 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Gorizia