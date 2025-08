Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro al via la V edizione

Torna dal 7 agosto, per il quinto anno consecutivo, Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro. Ritorna per il quinto anno consecutivo Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna che trasforma il Museo FRaC di Baronissi (Sa) in un palcoscenico di visioni, incontri e suggestioni. Dal 7 agosto al 19 settembre . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”, al via la V edizione

In questa notizia si parla di: visionnaire25 - narrazioni - cinema - documentario

“Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement https://oltrelecolonne.it/visionnaire25-narrazioni-tra-cinema-documentario-e-teatro-al-via-la-v-edizione-con-il-tema-divertissement/… via @Oltrelecol Vai su X

Torna “Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement; A Baronissi «Visionnaire25»: narrazioni tra cinema e musica; Visionnaire25 a Baronissi.

“Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement - Il tema di quest’anno, Divertissement, si ispira all’opera Sports et Divertissements del compositore francese Erik Satie, di cui ricorre il centenario della morte. Come scrive liquidarte.it

Torna “Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement. - Torna “Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement. Riporta politicamentecorretto.com