Virus del Nilo nuovi sospetti al Moscati | salgono a tre i casi in esame

Tempo di lettura: < 1 minuto Si intensificano i controlli all’ospedale Moscati di Avellino dopo il riscontro di tre casi sospetti di virus del Nilo. Dopo il primo arrivo, segnalato nella giornata di ieri, altri due pazienti si sono presentati oggi al Pronto Soccorso di contrada Amoretta con sintomi compatibili con l’infezione. Il primo è un uomo di 86 anni, il secondo e il terzo – giunti nelle ultime ore – sono un 74enne e una 73enne. Tutti e tre sono residenti nel napoletano e sono stati subito presi in carico dal reparto di Malattie Infettive, dove sono in corso gli accertamenti diagnostici per verificare la presenza del virus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Virus del Nilo, nuovi sospetti al Moscati: salgono a tre i casi in esame

In questa notizia si parla di: virus - nilo - sospetti - moscati

Virus del Nilo Occidentale, primi due casi autoctoni nel Lazio: si tratta di due settantenni a Latina - Primi due casi autoctoni del virus West Nile nel Lazio. A darne notizia è stato il governatore della Regione Francesco Rocca.

Virus West Nile: nel Lazio due casi di "Febbre del Nilo" - Due casi autoctoni nel Lazio di virus West Nile, gergalmente definita "Febbre del Nilo, sono stati accertati all'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Virus del Nilo, due casi nel Lazio. L’Infettivologa: “Nessun allarme, evitate sottovasi e usate larvicidi” - Fanpage.it ha intervistato Miriam Lichtner, professoressa di Malattie Infettive all'UniversitĂ La Sapienza di Roma, per sapere di piĂą sui sintomi del virus del Nilo Occidentale, su cosa fare per evitare di contrarlo e su eventuali complicazioni dopo i primi due casi autoctoni registrati a Latina.

Allerta West Nile: dopo il Lazio, si registrano i primi casi del virus in Campania; Virus del Nilo, nuovi sospetti al Moscati: salgono a tre i casi in esame; Virus del Nilo: altri due casi sospetti ad Avellino: esami in corso al Moscati.

West Nile: altri due casi sospetti ad Avellino: esami in corso al Moscati - L'articolo West Nile: altri due casi sospetti ad Avellino: esami in corso al Moscati proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Virus West Nile in Campania, caso sospetto all'ospedale "Moscati" di Avellino - Un ultrattantenne è stato ricoverato all’ospedale “Moscati” di Avellino per sospetta infezione da West Nile. Secondo internapoli.it