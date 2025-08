Virgola il fantino che guarda lontano | Al canape freddo e concentrato Voglio arrivare più in alto possibile

di Laura Valdesi SIENA Andrea Sanna detto Virgola, riavvolgiamo il nastro degli ultimi dodici mesi: la tua vita ├Ę cambiata tantissimo dopo il debutto nella Selva su Tabacco. "In tutto e per tutto, sono entrato nel mondo del Palio. Intendiamoci, faccio la stesse cose di 2-3 anni fa solo che magari sono pi├╣ impegnato per gli incontri e i rapporti". Come ti trovi nel fare il Palio a terra? "Come tutti hanno sempre detto ├Ę la cosa pi├╣ difficile che esista. Sto cercando di fare il meglio possibile, magari qualcosa sbaglier├▓ per├▓ ce la metto tutta. Fino ad ora procede bene". Due Palii consecutivi con il giubbetto della Selva ma ad agosto non corre e, per forza, si cambia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

┬ę Lanazione.it - Virgola, il fantino che guarda lontano: "Al canape freddo e concentrato. Voglio arrivare pi├╣ in alto possibile"