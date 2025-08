Violenza sessuale ad Albarella uomo di 44 anni abusa di una turista minorenne | agli arresti domiciliari

La 17enne straniera, presunta vittima di violenza sessuale, sarebbe stata avvicinata sulla spiaggia dell'isola di Albarella, in Veneto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale ad Albarella, uomo di 44 anni abusa di una turista minorenne: agli arresti domiciliari

Ancora un brutto episodio ad Albarella, l’isola esclusiva dei vip nel Delta del Po. Dopo l’accoltellamento di martedì sera di un 16enne ai danni di un 27enne, adesso emerge una vicenda di violenza sessuale accaduta nell’isola ai danni di una turista straniera Vai su Facebook

Albarella, turista minorenne violentata nell'isola dei vip: arrestato il presunto stupratore; Violenza sessuale ad Albarella: arrestato un 43enne di Adria; Turista minorenne violentata ad Albarella, l'isola dei vip: 44enne incastrato dalle telecamere, arrestato.

Uomo di Adria arrestato per violenza sessuale su una 17enne a Albarella il 12 luglio scorso - Un uomo di 44 anni di Adria è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una ragazza straniera di 17 anni ad Albarella; indagini confermate da video e testimonianze, con misure cautelari in co ... Scrive gaeta.it

Turista minorenne violentata ad Albarella, l’isola dei vip: 44enne incastrato dalle telecamere, arrestato - Un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ad Albarella, l'isola dei vip: è accusato di aver abusato di una turista ... Come scrive fanpage.it