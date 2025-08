Violenza senza perché Passante pestato e ridotto in fin di vita

PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo) Aggredito e ridotto in fin di vita, per futili motivi, da due uomini del luogo giĂ noti alle forze dell’ordine, incrociati in via Pascoli mentre stava facendo una tranquilla passeggiata serale con la sua cagnolina. Ora, un 62enne originario di Parma – in cittĂ come turista, in visita alla figlia che vi abita – è ricoverato all’ospedale regionale di Ancona in coma farmacologico. Gravissime le condizioni (si ipotizzava anche una lesione dell’arteria temporale) in cui è stato ridotto dalla gragnuola di colpi che gli hanno sferrato con inaudita violenza, soprattutto alla testa, i due delinquenti per poi abbandonarlo, in stato di incoscienza, sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza senza perchĂ©. Passante pestato e ridotto in fin di vita

In questa notizia si parla di: ridotto - violenza - vita - passante

“Gli hanno rotto le gambe, poi…”. Orrore in Italia, violenza disumana su un 40enne: come lo hanno ridotto - Un nuovo episodio di orrore in Italia scuote l’opinione pubblica, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e sgomento.

Violenza senza perché. Passante pestato e ridotto in fin di vita; Milano, ancora un episodio di violenza: la denuncia sui social; Bari, lasciato per strada in fin di vita: 57enne in prognosi riservata. Si indaga sul giallo.

Prato, non si ferma l’escalation di violenza: uomo ridotto in fin di ... - Non si ferma l’escalation di violenza a Prato, la città segnata negli ultimi mesi dalla cosiddetta guerra delle grucce, una faida all’interno ... Come scrive ilfattoquotidiano.it