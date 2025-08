Violenza disumana su una turista minorenne orrore in Italia | l’isola intera è sotto shock

Albarella, la perla esclusiva del Delta del Po, si ritrova al centro delle cronache in un’estate che ha spezzato l’incantesimo dell’isola protetta. Il luogo amato da celebrità e famiglie altolocate, famoso per il suo charme discreto e la promessa di privacy, è ora teatro di un dramma che ha scosso residenti e villeggianti: una giovane turista straniera di diciassette anni è stata vittima di violenza sessuale. È un colpo durissimo per la reputazione della località, che da anni si fregia del titolo di rifugio sicuro dei vip. Non è la prima volta che l’isola finisce sotto i riflettori per episodi inquietanti, ma mai prima d’ora si era assistito a una storia così grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Violenza disumana su una turista minorenne, orrore in Italia: l’isola intera è sotto shock

In questa notizia si parla di: isola - turista - violenza - disumana

