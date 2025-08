Violentata da uno sconosciuto | il racconto choc di una 15enne

Civitanova, 1 agosto 2025 ‚ÄstSarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto mentre passeggiava, al buio, sul bagnasciuga di Civitanova. Quindi lui l‚Äôavrebbe aggredita e violentata. √ą il racconto choc di una quindicenne sulla notte da incubo che avrebbe vissuto l‚Äôaltroieri. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri, chiamati al pronto soccorso dell‚Äôospedale di Civitanova Alta, dove la ragazzina si era recata, accompagnata dalla mamma. Secondo la versione fornita, la quindicenne, l‚Äôaltra sera, intorno alle 22, stava camminando sulla battigia, a due passi dal mare, in un tratto del lungomare nord di Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - ‚ÄúViolentata da uno sconosciuto‚ÄĚ: il racconto choc di una 15enne

In questa notizia si parla di: violentata - sconosciuto - racconto - choc

Violentata in strada da uno sconosciuto a Modena, 30enne sotto choc: l'uomo è in fuga, la vittima è in ospedale - Violentata da in strada, notte di terrore per una 30enne. Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata.

Modena, violentata in strada da uno sconosciuto: l'aggressore in fuga - La donna, 30 anni, è stata buttata per terra a pochi passi da casa dopo una serata con gli amici. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei clienti di un locale vicino, che hanno chiamato i soccorsi

“Violentata in strada da uno sconosciuto, ho gridato ed √® scappato”: si cerca l’aggressore nel Modenese - Aveva appena salutato gli amici dopo una serata passata insieme quando, a pochi metri da casa, √® stata aggredita alle spalle e buttata in terra.

‚ÄúViolentata da uno sconosciuto‚ÄĚ: il racconto choc di una 15enne; Ha tentato di uccidermi. Il racconto choc della 45enne sequestrata e violentata dall'ex; ‚ÄúSono stata violentata da cinque sconosciuti‚ÄĚ: il racconto choc di una ragazza di 21 anni.

"Ha tentato di uccidermi". Il racconto choc della 45enne sequestrata e violentata dall'ex - L'uomo, con cui la 45enne aveva avuto una relazione di pochi mesi, era andato a casa sua fingendo di dover riprendere alcuni effetti personali. Secondo msn.com

Choc a Grottammare. Picchiata e abusata da uno sconosciuto. Attivato il codice rosa - La donna, fragile, vulnerabile, già nelle attenzioni delle forze dell‚Äôordine, dell‚Äôamministrazione comunale e dei servizi sociali, non è nuova ad aggressioni. Si legge su msn.com