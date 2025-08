violenta bimba di 10 anni arrestato dai carabinieri

Lucca, 1 agosto 2025 – Lasciano la figlia a casa di un’amica per andare a lavoro, la donna si assenta e il coinquilino ne approfitta per abusare della piccola. Un episodio da brividi quello raccontato al padre per voce della stessa bambina di neanche 10 anni, che mercoledì ha portato all’ arresto di un 39enne extracomunitario per violenza sessuale aggravata. Tutto è iniziato la mattina del 17 luglio, quando una coppia di genitori ha portato la figlia da un’amica per potersi così recare a lavoro in tranquillitĂ e tornare a prenderla una volta finito il turno, così come succedeva di tanto in tanto d’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

