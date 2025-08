Vino | con Santa Tresa torna in etichetta il vitigno siciliano ‘scomparso’ Orisi

Un traguardo importante per Santa Tresa, un passo storico per la viticoltura siciliana: con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo disciplinare Terre Siciliane Igt, torna finalmente tra le varietà ammesse anche l'Orisi, vitigno autoctono siciliano a lungo dimenticato e finora impossibile da indicare in etichetta.

