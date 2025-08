Confagricoltura lancia l’allarme: nonostante un’annata vitivinicola di qualità , il comparto vino affronta crisi di mercato, calo dei consumi e giacenze elevate. Se da un lato il contesto internazionale e il quadro economico preoccupano, e non poco, i produttori di vino, dall’altro le premesse per la prossima vendemmia sembrano essere molto positive per qualità e quantità . C’è una sostanziale uniformità nella valutazione dell’andamento generale su scala nazionale, soprattutto dopo due annate critiche, con un leggero anticipo di maturazione. E’ il quadro tracciato dalla Federazione Vino di Confagricoltura, presieduta da Christian Marchesini, che si è riunita per analizzare la situazione in vista della vendemmia 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Vino 2025: vendemmia promettente, ma servono interventi strutturali per rilanciare il settore