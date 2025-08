Villa romana di Fiumana gli scavi visti da vicino | nuove scoperte eccezionali anche un sepolcro di bimbi

Si è conclusa la quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana. Le nuove scoperte vengono illustrate dal direttore degli scavi, il professor Riccardo Villicich, archeologo classico e docente di Metodologia della ricerca archeologica presso il Dipartimento di Discipline umanistiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: scavi - villa - romana - fiumana

Riprendono gli scavi archeologici dell'Università di Parma alla Villa di Teodorico - Dal 27 maggio al 20 giugno si svolgerà l’annuale missione archeologica dell’Università di Parma alla Villa di Teodorico a Galeata diretta della professoressa Alessia Morigi, docente di Archeologia Classica al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’ateneo.

Scoperta grande villa romana durante gli scavi per un impianto agrivoltaico - Le sue dimensioni sono importanti, eppure finora non era ancora nota. Una villa romana che “guarda” il mar Tirreno è venuta alla luce durante gli scavi per un impianto agrivoltaico a Pian d’Arcione, sulle prime propaggini collinari tra Tarquinia e Montalto di Castro, nei pressi dell’antico.

Scavi della legalità , Villa dei Misteri restituisce tesori - Tempo di lettura: 2 minuti Riprendono gli scavi della legalità nel Parco archeologico di Pompei. A Villa dei Misteri, dopo l’abbattimento di un edificio abusivo sovrastante stanno venendo alla luce, nel settore nord, l’antico ingresso della Villa, la via Superior ovvero il tratto di strada prospiciente l’ingresso e il piano superiore del quartiere servile.

Venerdì 1° agosto, alle 18.30, gli scavi della villa romana di Fiumana saranno aperti al pubblico per la presentazione dei risultati della quarta campagna di scavi #unipr Vai su X

Villa romana di Fiumana, gli scavi visti da vicino: nuove scoperte eccezionali, anche un sepolcro di bimbi; Villa romana di Fiumana, visita agli scavi; Predappio: apertura al pubblico e visita guidata al sito della villa romana di Fiumana.

Villa romana di Fiumana, visita agli scavi - Venerdì il professor Villicich, insieme alla sua équipe di archeologi, mostrerà agli appassionati le scoperte effettuate nell’ultima campagna ... Riporta msn.com

La Villa Romana di Fiumana apre al pubblico con visite al sito archeologico - La quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana sta per volgere al termine e, come da tradizione, si conclude con una speciale apertura al pubblico per presentare i risultati delle ricerche ... Secondo forlitoday.it