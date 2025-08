Villa Lante | un gioiello rinascimentale che ti lascerà senza fiato

Ad Agosto Villa Lante riapre al pubblico, e Domenica 3 agosto torna anche domenica al museo! Tutti i luoghi della cultura statali, come ogni prima domenica del mese, saranno ad ingresso gratuito! Villa Lante rester√† aperta dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30) Ricordiamo che continuano gli importanti lavori di restauro (fino alla primavera 2026) per cui alcune aree non sono accessibili e visibili e le fontane sono prive di acqua. Ci sono luoghi nel mondo che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita. Tra questi rientra certamente anche¬† Villa Lante¬† a Bagnaia, a pochi chilometri da Viterbo. 🔗 Leggi su Funweek.it