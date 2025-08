Alquanto vicina all’Italia da essere spesso meta di rapide gite e con un passato imperiale largamente raccontato dal cinema di tutti i tempi, Vienna è una capitale europea comoda, da girare a passeggio e dimensioni adatte anche solo a un fine settimana. Il consiglio è quello di mettere in valigia un paio di scarpe comode, perchĂ© va scoperta rigorosamente a piedi. Molto ben sviluppata è la rete viennese dei trasporti pubblici; ci si può spostare velocemente e in modo affidabile con la metropolitana: 5 le linee principali – U1, U2, U3, U4 e U6 – che coprono una vasta area sia sotterranea che in superficie (La Vienna City Card offre viaggi illimitati sui mezzi pubblici, metro inclusa!). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vienna in 72 ore: guida indispensabile per innamorarsi della città nell’anno dedicato a Strauss