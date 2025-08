VIDEO La ‘Porziuncola’ di Ceppaloni | dove si assaporano tradizione e senso di comunità

A Ceppaloni non servono grandi palchi o luci abbaglianti. Basta un piatto di fusilli, una spolverata abbondante di pecorino e la voglia di stare insieme. Cos√¨, con semplicit√†, da 42 anni. E‚Äô iniziata ieri sera la ‚Äė Porziuncola ‚Äď Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino ‚Äė, che fino al prossimo 3 agosto animer√† le vie del paese con profumi, sapori e quel senso di comunit√† che qui non √® uno slogan, ma la normalit√†. Il cuore della festa √® tutto in un piatto: fusilli fatti a mano, conditi con sugo ricco e pecorino a volont√†, accompagnati da fette di capocollo stagionato, pizza fritta, panini con salsiccia alla brace e anguria fresca.

VIDEO/ La ‚ÄėPorziuncola‚Äô di Ceppaloni: dove si assaporano tradizione e senso di comunit√†.

