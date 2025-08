VIDEO Giostra si spezza a metà paura al parco divertimenti in Arabia Saudita

Un grave incidente si è verificato mercoledì 30 luglio in un parco divertimenti in Arabia Saudita, dove 23 persone sono rimaste ferite. Ecco il video. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Giostra si spezza a metà , paura al parco divertimenti in Arabia Saudita

