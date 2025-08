VIDEO Bernardeschi | Fanta? C’è gente in famiglia che… mi insulta

Federico Bernardeschi, nuovo attaccante del Bologna, presentato in conferenza stampa ha scherzato sul gioco che appassiona tantissimi tifosi italiani: il Fanta.. Le parole di Bernardeschi. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Bernardeschi: “Fanta? C’è gente in famiglia che… mi insulta”

Nella prima conferenza stampa a Bologna, Federico Bernardeschi ha risposto: "Il fantacalcio non lo capirò mai, la gente si diverte mentre noi prendiamo insulti, compreso da gente della mia famiglia" Sulla Nazionale, invece ha espresso , il suo desiderio di gio

Il Fanta è una religione in Italia E Chicco Bernardeschi l'ha imparato a proprie spese #Fantacalcio #Bernardeschi #Bologna #FantaCup #SerieA #Tuttosport

Bernardeschi: "Insultato dalla mia famiglia per il fanta! Su Juve, Bologna, Orsolini e Mondiale..." - Dopo l'esperienza al Toronto l'ala è tornata in Italia, al Bologna, dove indosserà la maglia numero 10. tuttosport.com scrive

Bologna, parla Bernardeschi: «Con i rossoblù per conquistare il Mondiale, non l'ho mai giocato, ho preso casa in centro e i vedrete spesso» - Federico Bernardeschi alla presentazione ufficiale: «Ringrazio il club per avermi riportato in Italia». Lo riporta corrieredibologna.corriere.it