Vibo Valentia Bevilacqua annuncia il ritorno in campo | Alle Regionali ci saremo con liste pulite e programmi condivisi

Francesco Bevilacqua, ex senatore, annuncia la sua intenzione di partecipare alle prossime elezioni regionali in Calabria con un progetto politico che punta su trasparenza e concretezza. «Alle prossime elezioni regionali ci saremo – dichiara – proveremo ad essere dalla parte giusta, sulla base di programmi condivisi e di scelte convincenti, non per noi ma per la Calabria». Bevilacqua sottolinea l’importanza di costruire un’alleanza solida e credibile, fondata su valori e obiettivi chiari. «Sappiamo bene che dovrĂ esserci la disponibilitĂ degli eventuali alleati, ma siamo fiduciosi perchĂ© le nostre liste saranno pulite e di qualità ». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Bevilacqua annuncia il ritorno in campo: “Alle Regionali ci saremo con liste pulite e programmi condivisi”

