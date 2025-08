Viaggio nella “riserva” del Mucco Pisano, a San Piero la tutela di questa razza rara.

Pisa, 1 agosto 2025 – I primi lavori si svolgono quando è ancora buio. La sveglia, ogni giorno, è prima delle 4, perchĂ© mezz’ora dopo gli animali devono ricevere le prime cure. La terra, la ricerca, la tutela della fauna (con un programma per il ’Mucco Pisano’) e la vendita. Il Ciraa – Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (dedicato allo studioso, agronomo e docente dell’UniversitĂ di Pisa della quale fu rettore dal 1947 al 1959) è uno dei piĂą grandi d’Europa per lo studio dei sistemi agricoli sostenibili. Si trova nel Parco di San Rossore. Nacque nel 1963, quando l’ex tenuta di Tombolo fu concessa all’Ateneo pisano per sviluppare ricerca e didattica nelle scienze agrarie e veterinarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

