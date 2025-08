Via San Bernardino riapre fino a fine agosto | dall’1 settembre chiude per 9 mesi

A seguito della conclusione degli interventi sui sottoservizi, fino al 31 agosto 2025 entrambi i fornici del ponte ferroviario di via San Bernardino sono temporaneamente riaperti al transito, sia veicolare che pedonale. Questa riapertura durerà solo per il mese di agosto: a partire dall' 1 settembre 2025 via San Bernardino sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia – sia per i veicoli sia per i pedoni – per consentire a RFI di riavviare il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo. La chiusura, come comunicato da RFI e dall'impresa appaltatrice, avrà una durata prevista di nove mesi e sarà necessaria per permettere la graduale demolizione e ricostruzione del ponte ferroviario.

