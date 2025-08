Via Montebello al via i lavori per la messa in sicurezza dell' incrocio con via Goito | come cambia la viabilità

A partire da lunedì 4 agosto prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Montebello e via Goito che prevedono la realizzazione di una intersezione rialzata. Per consentire l'avvio del cantiere saranno interrotti i lavori in corso sull’impianto di illuminazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - montebello - messa - sicurezza

Roma, al via a giugno i lavori per il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo nella tratta Montebello-Morlupo - L’assessore regionale Fabrizio Ghera incontra i sindaci dei comuni interessati per coordinare gli interventi.

Via Montebello chiusa al traffico dal 24 al 27 giugno, necessari lavori Asa - Dal 24 giugno al 27 giugno, salvo imprevisti, Asa eseguirĂ un intervento urgente di riparazione a causa del cedimento di un tratto del collettore fognario pubblico nei pressi del civico 17 di via Montebello.

Via Montebello, necessari ulteriori lavori di Asa: strada chiusa fino al 3 luglio - Il 24 giugno Asa ha iniziato i lavori in via Montebello a causa del cedimento di un tratto del collettore fognario pubblico nei pressi del civico 17.

Lavori di manutenzione in via Falcone e Borsellino: senso unico alternato e limitazioni temporanee alla circolazione Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di un intervento di sostituzione parziale del giunto stradale in vi Vai su Facebook

In partenza i lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale via Montebello/via Goito; Bomba Day a Montebello Vicentino il 13 aprile 2025; Montebello Vicentino: crolla un muro in via Castello, strada chiusa.

Al via i lavori per la sicurezza e l’accessibilità davanti alla scuola “Le Sorgenti” - Partito il cantiere in via Donnini: marciapiede rialzato, barriere architettoniche abbattute e interventi sulla carreggiata. Scrive msn.com

Abbattimento barriere, sicurezza pedonale e stradale partiti i lavori davanti alla scuola Le Sorgenti - Partito oggi, lunedì 21 luglio, un intervento di messa in sicurezza pedonale e stradale, e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel tratto di via Donnini antistante alla scuola primaria “Le ... Segnala livornopress.it