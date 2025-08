Manovre in arrivo per la viabilità . Il Comune di Bondeno ha dato il via libera infatti al "Procedimento Unico" per la realizzazione della nuova viabilità Bondeno Ovest-Completamento Circonvallazione III Stralcio. Un progetto che di fatto punta a rivoluzionare la circolazione nella zona ovest, con un investimento considerevole di oltre 4,9 milioni di euro. Porterà il traffico pesante fuori dal centro abitato, ‘circumnavigando’ anche il popolato Quartiere del sole e liberando via XX settembre. L’iter decolla e procede. E c’è un dettaglio che fa rumore o meglio, promette di non farlo, concentrando gli intenti e le procedure degli enti interessati: l’attenzione particolare rivolta all’ impatto acustico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera alla circonvallazione. Investimento da quasi 5 milioni