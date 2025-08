Comunicato stampa leggi qui Rielaborazione satirica a cura de “L’Ortica” dal comunicato stampa di Roberto Barone (Arezzo 2020 – Per cambiare a Sinistra): Ci avevano raccontato che lo snodo viario di Via Fiorentina era pronto bell’e confezionato. L’Assessore alle “Opere Strategiche” l’aveva annunciato in conferenza stampa il 15 maggio, con tanto di pacche sulle spalle e sorrisi a 32 denti. Peccato che la “strategia” vera, a quanto pare, era non far vedere a nessuno il progetto. Perché le carte, le tavole, i cronoprogrammi (quelli veri, con tempi, modi e soprattutto il “come si fa”) non li ha visti nessuno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via Fiorentina, ‘unn’è mica finita!’ EI progetto c’è, ma se sarà visto?!”