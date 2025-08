Via ai dazi Usa contro l’Ue quanto ci rimette l’Italia

I dazi di Trump sono realtà : dal 1° agosto 2025 diventano effettive le tariffe al 15% imposte dagli Usa all’ Ue. I dazi sono il risultato dell’accordo commerciale stretto domenica 27 luglio a Turnberry, in Scozia, da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Al via i dazi di Trump al 15%. L’ordine esecutivo è stato firmato nella notte del 31 luglio. I dazi vanno dal 10% al 41%, a seconda dei Paesi. Ma sale l’aspettativa per un altro pezzo del puzzle: la dichiarazione congiunta tra Europa unita e Usa, per la quale non c’è ancora una data definita. I dazi al 15%, infatti, sono il frutto di una intesa verbale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Via ai dazi Usa contro l’Ue, quanto ci rimette l’Italia

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa.

