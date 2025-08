’Vertical summer tour’ Musica sport e giochi Divertimento a Partaccia

Un’ondata di energia, musica e intrattenimento sta per travolgere Marina di Massa: domani e domenica la cittĂ ospiterĂ per la prima volta una tappa dell’ Insalatissime Rio Mare Vertical Summer Tour, il piĂą grande villaggio vacanze itinerante d’Italia, che quest’anno segna l’edizione dei record. L’iniziativa targata Event’s Way, promossa in collaborazione con il Comune di Massa, l’Associazione campeggi riuniti Partaccia e Ageparc, porterĂ in Beach Arena - LocalitĂ Partaccia un fitto programma di attivitĂ gratuite per tutte le etĂ : sport, giochi, musica dal vivo, show radiofonici, ospiti vip e dj set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

