Vertenza Orizzonte continua l' attacco ai lavoratori alle lavoratrici

In questi giorni la propriet√† del marchio Orizzonte ha firmato e comunicato a tutti i lavoratori dove ufficializza l'Ispezione in atto dell'Ufficio Terr.le del Lavoro di Latina, oltre ad accusare lavoratori e sindacato Uiltucs sull'applicazione di un contratto insostenibile per l'azienda, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it