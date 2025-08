Verstappen resta in Red Bull l’annuncio | Il mio futuro è sempre stato chiaro

(Adnkronos) – Max Verstappen resta alla Red Bull. Il pilota olandese, al centro di numerose voci di mercato nelle scorse settimane, ha voluto scacciare ogni dubbio sul suo futuro parlando alla vigilia del Gp di Ungheria, in programma domenica 3 agosto: "È stato interessante leggere le belle storie che sono uscite in questi giorni", ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: verstappen - resta - redbull - stato

F1, McLaren non può scegliere tra Piastri e Norris. Così Verstappen resta pericolosissimo e i precedenti “lo aiutano” - La stagione 2025 della F1 è esattamente a un terzo della distanza. Si sono disputati 8 Gran Premi e 2 Sprint.

Il terzo posto nel Mondiale annulla la clausola liberatoria: sì, Verstappen resta in Red Bull - Max avrebbe potuto liberarsi se a metà campionato non fosse stato entro le prime tre posizioni del Mondiale.

Verstappen, niente Mercedes: resta in Red Bull anche nel 2026 - (Adnkronos) – Max Verstappen resterà in Red Bull anche nel 2026. Il pilota olandese è stato, negli scorsi mesi, al centro di numero voci di mercato che lo volevano pronto a cambiare scuderia, con la Mercedes di Toto Wolff pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Come evidenziato da Daniel Valente, il GP del Belgio è stato quello in cui il distacco finale tra Leclerc e Verstappen è stato di un millesimo da dopo la Safety car sino al traguardo. Inoltre, entrambi hanno totalizzato 5 podi in questa stagione, gli stessi delle loro Vai su Facebook

Max conferma di rimanere in Red Bull anche l'anno prossimo nel GP successivo a quello che ha definitivamente eliminato la clausola di uscita. E aggiunge: "Per me è sempre stato chiaro che sarei rimasto". Mi fa sorridere. Posso? #AutoRacer #HungarianGP Vai su X

