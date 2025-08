Appuntamento nel 2050 per stappare dei Franciacorta eccezionali, tra 25 anni: parola di Silvano Brescianini, vicepresidente di Coldiretti Brescia, ieri all’incontro sull’annata vinicola del 2025. Se le condizioni meteo non riserveranno brutte soprese, i vini prodotti nel Bresciano saranno eccellenti. "Questo anno caratterizzato da montagne russe climatiche – ha spiegato Simone Frusca, responsabile dell’ufficio tecnico di Coldiretti Brescia – è stato ottimale per i vini: primavera fresca e con abbondanti piogge, giugno straordinariamente caldo e un luglio temperato, che ha frenato la maturazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso la vendemmia. Viticoltori fiduciosi: "È un’annata ottimale"