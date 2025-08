Inzia la stagione da bollino rosso. Se non addirittura nero. Migliaia di automobilisti si sposteranno contemporaneamente sulle principali arterie e dovranno fare i conti con i lavori stradali. E a creare disagio potrebbero in particolare essere i cantieri inamovibili, come i tre che resteranno attivi sulla Siena-Grosseto. Per i fiorentini che passeranno le vacanze sulla costa della Maremma, arrivare a destinazione sarà una corsa a ostacoli. Due i lotti per cui l’ultimazione dei lavori è prevista nel 2026: il lotto 9, un tratto di circa 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena, e il lotto 4 che riguarda un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già realizzati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso la Maremma ancora tanti ostacoli. Estate a passo lento