verso il gran finale il reboot di sex and the city recupera molti punti

Dopo la dipartita di Mister Big, anche il secondo grande amore di Carrie esce di scena. Un destino molto strano per Aidan: prima è il fidanzato ideale per tutte le fan di Sex and The City. Poi diventa l'uomo sbagliato, egoista e manipolatore in And Just Like That 3. La scorsa settimana ha detto addio all'amata ed è tornato dal figlio problematico in Virginia. Quali altri colpi di scena arriveranno nell'episodio 10, il penultimo del reboot più controverso del momento

