Verratti | Sogno un minuto in Serie A col mio Pescara Il futuro? Da presidente

Per almeno altri due anni sarĂ ancora un calciatore, ricoperto dai petroldollari del Qatar, poi potrebbe appendere le scarpette al chiodo e dedicarsi, oltre che agli affari delle sue varie societĂ , anche del suo Pescara in prima persone. Da qualche mese, avendo costituito con Daniele Sebastiani. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

