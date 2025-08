Veronica Simeoni e l’Aida del mito | quando la lirica diventa magia tra cielo e pietra

"Respirare il mito": non poteva essere piĂą evocativo il concept della sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025, promosso dal Coro Lirico Siciliano sotto la direzione artistica di Francesco Costa. La manifestazione ha riportato l'opera lirica nelle scenografie naturali e monumentali dei teatri antichi della Sicilia: il Teatro Greco di Siracusa (24 luglio), il Teatro Greco.

"Respirare il mito": non poteva essere più evocativo il concept della sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025, promosso dal Coro Lirico Siciliano sotto la direzione artistica di Francesco Costa.

L'opera lirica è da sempre la summa delle arti: musica, danza, recitazione, corporeità , anima e trascendenza. Gli scatti di @il_pierpa che "narrano" l'immenso lavoro di tantissime maestranze dietro le quinte per un unico obiettivo: far respirare il "mito". Festival Vai su Facebook

Festival Lirico dei Teatri di Pietra, in 6000 per l’Aida: sold out e standing ovation a Siracusa - C’è qualcosa di sacrale nel sedersi tra le gradinate millenarie di un teatro antico e assistere a uno spettacolo che pare sorgere, più che dal palcoscenico, dalla pietra stessa. strettoweb.com scrive

Il mito dell’Aida rivive al Festival Lirico dei Teatri di Pietra | FOTO - Tre date in altrettanti splendidi teatri siciliani: l'Aida, capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena al Festival Lirico dei Teatri di Pietra ... Come scrive msn.com