Verona Nunez sicuro | Qui per fare bene! Possiamo raggiungere quell’obiettivo

Il difensore del Verona Nunez ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della nuova stagione Unai Nunez, nuovo difensore dell’Hellas Verona, si è presentato ufficialmente ai media in conferenza stampa, raccontando le sue impressioni sulla Serie A e sul suo possibile inserimento nel club scaligero. L’ex giocatore ha subito mostrato una buona conoscenza del campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Nunez sicuro: «Qui per fare bene! Possiamo raggiungere quell’obiettivo»

Roma, Ghilardi sempre più vicino: Unai Núñez al Verona libera la trattativa - La Roma è a un passo dall'acquisto di Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 cresciuto nella Fiorentina e attualmente in forza all'Hellas Verona.

Hellas Verona, adesso è ufficiale! Ecco Unai Nunez: il comunicato e i dettagli dell’operazione - Hellas Verona, adesso è ufficiale! Arriva Unai Nunez: il comunicato e i dettagli dell’operazione di mercato L’Hellas Verona ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Unai Núñez Gestoso, difensore centrale spagnolo classe 1997, proveniente dal Celta Vigo.

Altro arrivo dalla Spagna per l'Hellas Verona: Unai Núñez Gestoso - Secondo acquisto spagnolo in due giorni per l'Hellas Verona. Dopo il centrocampista Yellu, il club scaligero ha ottenuto in prestito con diritto di opzione le prestazioni sportive del difensore centrale Unai Núñez Gestoso.

¡Vamos Verona! Nunez e Santiago si presentano: «Umili ma pronti a dare tutto»

Verona, Yellu e Nunez si presentano: “Passo avanti per la carriera, grazie per la fiducia. I nostri modelli, le richieste di Zanetti…” - Advertising Presentazione ufficiale del centrocampista Santiago Yellu e del difensore Unai Nunez, i due giocatori spagnoli acquistati dall’Hellas Verona. Da informazione.it

Verona, Zanetti: "Essere qui è un privilegio, cerchiamo di fare le scelte giuste sul mercato" - In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Verona Paolo Zanetti ha fatto il punto della situazione in casa ... Riporta sportmediaset.mediaset.it