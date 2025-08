Verì | Scende il disavanzo del sistema sanitario regionale

Il disavanzo del sistema sanitario regionale scende di circa 30 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024, attestandosi a poco piĂą di 46 milioni (a fronte dei 75 registrati nello stesso periodo dello scorso). A renderlo noto è l'Assessorato alla SanitĂ , con riferimento ai dati del conto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: scende - disavanzo - sistema - sanitario

Verì: Scende il disavanzo del sistema sanitario regionale; Sanità , deficit in calo nella Aziende e strutture lucane; Il Pd ancora sulla sanità regionale: La giunta Marsilio taglia i fondi in tutti i settori per sostenere il deficit del sistema sanitario.

Al 30 giugno il disavanzo della Sanità ridotto di 30 milioni di euro - Al 30 giugno il disavanzo della Sanità ridotto di 30 milioni di euro Il disavanzo sanitario regionale diminuisce a 46 milioni, con proiezioni per il 2025 a 93 milioni, migliorando i conti ... Scrive regione.abruzzo.it

SANITA’: VERI’, “RISPETTO A PRIMO SEMESTRE 2024 DEFICIT RIDOTTO DI 30 MLN, A FINE 2025 93 MLN” - L’AQUILA – Rispetto al primo semestre 2024, il disavanzo del sistema sanitario regionale scende di circa 30 milioni di euro, attestandosi a poco più di 46 milioni a fronte dei 75 registrati nello stes ... Segnala abruzzoweb.it