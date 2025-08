Vera o falsa? Il test di Microsoft per riconoscere le immagini create da un’IA

Un’iniziativa lanciata dal laboratorio AI For Good Lab di Microsoft per aiutare le persone a sviluppare la capacitĂ di riconoscere le immagini reali. Il test “Real or Not” è accessibile online. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vera o falsa? Il test di Microsoft per riconoscere le immagini create da un’IA

