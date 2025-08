Venus Williams ringrazia il fidanzato Andrea Preti | un anno fa le rimase accanto durante un delicato intervento

Un anno fa, la tennista Venus Williams si sottoponeva a una miomectomia, un delicato intervento chirurgico all’utero. Accanto a lei, il compagno e futuro marito Andrea Preti, che oggi la campionessa ringrazia pubblicamente per esserle sempre rimasto vicino, soprattutto nei momenti piĂą difficili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanti anni ha Venus Williams? Età , patrimonio netto come superstar di tennis si avvicina alla storia in tournée - 2025-07-23 09:38:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Venus Williams era stato considerato un giocatore inattivo nel tour WTA nel 2025 dopo che la leggenda del tennis non giocava da più di un anno.

Frosinone, Venus Williams premiata da Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - L’icona del tennis mondiale riceve il Premio alla Carriera Human Value in una serata tra sport e solidarietà .

Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni”, in diretta ieri sera su DAZN Un evento tra campioni, artisti e istituzioni Il triangolare ha visto protagonisti leggende del calcio come quelle delle squadre Napoli Legends, Roma e Lazio, insieme agli attori della Nazionale Attori 1971 e personaggi noti dello spettacolo tra cui Giorgio Puotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e il ballerino Raimondo Todaro.

Tennis, l’ex dell’Isola dei famosi Andrea Preti ha fatto il tifo per Queen V al torneo, lei lo ringrazia: «Mi ha incoraggiata moltissimo» Vai su Facebook

Venus Williams dopo Washington ufficializza la relazione con il modello cresciuto a Mortara; Venus Williams sposerà Andrea Preti, chi è l’attore italo-danese; Simone Cristicchi ringrazia Giorgia Meloni e accusa la sinistra: A destra mi hanno rispettato.

Venus Williams si fidanza con Andrea Preti: «Lui mi ha incoraggiata a continuare a giocare» - La tennista, 45 anni, dopo la vittoria in singolate al Washington Open, ha confermato il fidanzamento. Riporta msn.com