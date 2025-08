Vento in poppa per il Festival del Mare

Tornare a raccontarsi attraverso il suo elemento più identitario: il mare. L’edizione 2025 del Festival del Mare, in programma a Porto San Giorgio dall’8 al 18 agosto, non è solo una rassegna enogastronomica, ma un viaggio nel cuore della cultura, delle tradizioni e dei mestieri della città . Si parte venerdì 8 agosto con la presentazione del festival, a cui parteciperanno tutte le associazioni della marineria sangiorgese. Il 9 agosto "Un pomeriggio da pescatore" e uno show cooking di Basilio Ciaffardoni. Il 10 agosto focus su festa del mare: alle ore 10 è in programma la messa, a seguire la processione in mare con pescherecci e vongolare, e alle 18 l’accensione della Padella Gigante in Piazza Napoli, per frittura di calamaretti e la loro distribuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vento in poppa per il Festival del Mare

In questa notizia si parla di: festival - mare - vento - poppa

Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre - Tre giorni di festa, cultura e tutela ambientale nel cuore marinaro di Siderno. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio il quartiere Sbarre ospiterà la quarta edizione di “Immersi nel Blu – Festival del Mare”, un evento ormai simbolo dell’estate sidernese, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Mariateresa Fragomeni con l’assessorato al Turismo retto dal vicesindaco Salvatore Pellegrino, in sinergia con l’associazione BluSbarre presieduta da Ivana Galluzzo e con la direzione artistica di Ercole Macrì.

Torna l'appuntamento con il Festival "Mare di Libri", oltre 40 appuntamenti tra incontri, laboratori e dibattiti - È stata presentata nella mattinata di martedì 6 maggio, nell'ambito di una conferenza stampa in streaming, la diciottesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno, con.

’Arrivano dal mare!’. I 50 anni del festival dedicato ai burattini - di Stefano Marchetti Compie 50 anni il festival ’ Arrivano dal mare! ’, una delle più importanti rassegne dedicate al magico mondo del teatro di figura, un punto di riferimento per burattinai, marionettisti, pupari e narratori tradizionali, così come per i gruppi emergenti.

Vento in poppa per il Festival del Mare; La Vela, a Viareggio una libreria per chi ha il vento in poppa; Hunziker, Kledi e Paolo Ruffini accendono la Notte riccionese.

Tende al mare col vento in poppa. Omaggio alle antiche vele al terzo - Le tende al mare sono opere d’arte utilizzate come zone d’ombra: la 28esima edizione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sapore di mare e bomboloni. Ombrelloni aperti e pedalò all’alba, la ... - Ombrelloni aperti e pedalò all’alba, la stagione parte col vento in poppa Oltre 250 torrette presidiate dai bagnini e servizi già attivi su tutta la costa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it